بحضور مختار جمعة-محافظ البحر الأحمر لسفير السودان: العلاقة بين بلدينا وطيدة

جدة - نرمين السيد - استقبل عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة المرافق لهما.





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