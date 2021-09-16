التموين: عيادات للكشف على العيون والأسنان للطلاب لأول مرة بمعرض أهلا مدارس

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن هناك 200 عارض ومنتج متواجدين فى معرض أهلا مدارس المتواجد بأرض المعارض على مساحة 3 آلاف متر مربع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "التخفيضات تتجاوز 30% وبعض الأجنحة بها تخفيضات تصل إلى 50%، ويوجد هناك العديد من المعروضات ومنها المصنوعات الجلدية وشنط المدارس والأدوات المكتبية".

وتابع : "70% من المعروضات منتجات مصرية بخامة عالية، وأن العام الحالى يوجد عيادة للكشف على العيون والأسنان عن طريق جناح خاص بالكشف مجانا للطلاب".