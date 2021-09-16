/650568/طارق-الخولي-لتحيا-مصر-الطلاق-الشفهي-يمثل-تعذيب-للمرأة-واضطهاد-لها

تحدث النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ملف الاحوال الشخصية، موضحا أن المسالة تم طرحها من فترة ليست قصيرة من قبل الرئيس السيسي حيث أنه يقوم بطرح أمور توارثنا عليها بدون أن نتأملها، من أجل عمل حوار ومناقشتها للوصول إلى الأفضل، حيث ان الطلاق الشفهي استخدم بشكل يمثل تعذيب للمرأة واضطهاد لها والنيل منها، فالحديث عن توثيق الطلاق الشفهي من الأمور الهامة التي يجب أن يخوضها المجتمع المصري بجرأة سواء بشق تنفيذي او تشريعي .

المشروعات المتوسطة ودورها في القضاء على البطالة

وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشروعات المتوسطة والصغيرى ومتناهية الصغر أمل مصر في القضاء على البطالة وجعل الاقتصاد أكثر ثباتًا، حيث كان لها دور في نمو الاقتصاد الصيني، والتي أصبحت واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والذى أدارها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن الدول ذات التعداد الكبير مثل مصر، يكون لديها هامش من البطالة حيث تكون في حاجة لتوظيف العديد من الخرجيين، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث منذ فترة على تدريب الشباب من أجل نجاح المشروعات الصغيرة فالفكرة لا تعتمد على التمويل فقط، بل التدريب والذي يعد جزء أساسي لنجاح المشروع، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، فنجاح المشروعات يحقق طفرات مالية للشباب، فالمشروعات الصغيرة هي المشروع القومي والاقتصادي لمكافحة البطالة والارتقاء بالفئات المختلفة، ومن المنتظر الفترة القادمة أن يسعى الشباب الى التعلم والاعتماد على المشرورعات الصغيرة وسيكون هناك دعم من قبل الحكومة.