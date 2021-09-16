مستجدات بئر برهوت "قعر جهنم" (صور)

مستجدات بئر برهوت "قعر جهنم"، بئر برهوت.. من الأشياء الهامة التي كثر عنها البحث الأونة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحيط الغموض ببئر برهوت والذي يقع شرق مدينة اليمن.

مستجدات بئر برهوت

ويعد سبب شهرة بئر برهوت، على الرغم من قلة المعلومات عنه، القصص والاساطير التي تم تداولها من قبل بعض الناس المحيطة به، فالاسطورة التي تم تداولها عن هذا الأمر تقول أنه مسكون من قبل الجن.

قصص مرعبة عن بئر برهوت

تكمن القصة على بعد ما يقرب من 1300 كيلو متر شرق العاصمة اليمنية صنعاء، حيث يوجود بئر يسمى بئر برهوت يقع في صحراء محافظة المهرة، ويرجح البعض أن عمق حفرة بئر برهوت يتراوح بين 100 و250 مترا فيما يكمن عرضها 30 مترا.

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الأسطورة وبئر برهوت

يسمي سكان هذه المنطقة بئر برهوت بقعر جهنم وذلك حسبما يتناقل سكان اليمن، حيث يخيل لهم أنها تعد سجن كبير للجن، وذلك نظرا للصفات الغريبة له من رائحة كريهة تخرج من أعماقه على الرغم من العديد من الباحثين حاولو معرفة مصدرها بالنزول لعمق الحفرة أكثر من 60 متر إلا أنه لا يوجد إجابة حتى الان توضح السبب.

تجدر الإشارة إلى أن حالة الرعب التى انتابت المواطنين عند رؤية البئر ناتجة من المنظر المخيف الخاص به والتى تم تداولها على مواقع التواصل.