طارق الخولي بندوة دوت الخليج: برلمان 2021 اختلف من حيث الشكل والتمكين عن سابقه

/650572/طارق-الخولي-بندوة-تحيا-مصر-برلمان-2021-اختلف-من-حيث-الشكل-والتمكين-عن-سابقه

تحدث النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن اختلاف برلمان 2021 قائلا البرلمان الجديد اختلف من حيث الشكل وتمكين الفئات المختلفة، وأيضا الأداء كان مختلف، حيث أن البرلمان السابق كان يتزامن في فترة صعبة وكنا في صدد تشكيل دستور جديد 2014 بعد الخروج من ثورة 30 يونيو حيث أنه كان ذو صبغة تشريعية وكان يركز على الجانب التشريعى أكثر من الجانب الرقابي، أما البرلمان الحالي يعزز من دوره الرقابي حيث تم استدعاء الحكومة في بدابة دور الانعقاد وتوجيه انتقادات من النواب للوزراء وكان هناك جلسات عاصفة أدت إلى رحيل أحد الوزراء، لذلك الشق الرقابي أقوى للبرلمان كما أنه يحاول أن يعمل حالة من التوازن التشريعي والرقابي.

طارق الخولي الطلاق الشفهي يمثل تعذيب للمرأة واضطهاد لها وتحدث النائب طارق الخولي إلى الحديث عن ملف الاحوال الشخصية، موضحا أن المسالة تم طرحها من فترة ليست قصيرة من قبل الرئيس السيسي حيث أنه يقوم بطرح أمور توارثنا عليها بدون أن نتأملها، من أجل عمل حوار ومناقشتها للوصول إلى الأفضل، حيث ان الطلاق الشفهي استخدم بشكل يمثل تعذيب للمرأة واضطهاد لها والنيل منها، فالحديث عن توثيق الطلاق الشفهي من الأمور الهامة التي يجب أن يخوضها المجتمع المصري بجرأة سواء بشق تنفيذي او تشريعي . طارق الخولي: طالبت بتشكيل لجنة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المثيرة للجدل لارتباطة بثلاث أطراف وهما المرأة والرجل والطفل، حيث أن الطفل أضعف جزء في الحلقة، وهو في حاجة للحماية من تداعيات الطلاق بين أبويه، فالقانون يحتاج إلى نظرة شاملة غير مسالة الطلاق الشفهي فقط، وهذا ما طالبت به بدور الانعقاد الحالي بتشكيل للجنة للاستطلاع والمواجهة للمناقفشة حول قانون الاحوال الشخصية لوجود مسائل متأزمة على سبيل المثال الرؤية والحضانة للطفل حيث أن هذه الملفات لها تشعبات يجب ان نبحث فيها عن العدالة لكل الاطراف وتسود بين الجميع.

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