/650573/خاص-بيراميدز-يغري-مدافع-الزمالك-بالحصول-على-8-مليون-جنية-سنويا-واللاعب-يبدأ-العصيان-على-إدارة-النادي

يسعى فريق بيراميدز خلال الفترة القادمة، تدعيم فريقة بعدد مميز من الصفقات، من أجل تقليل الفوارق الفنية مع أندية القمة، للمنافسة على بطولة الدوري المصري العام القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة بيراميدز تواصلت مع محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، من أجل إقناعه بالضغط على إدارة الزمالك واللعب مع الفريق السماوي خلال الموسم المقبل.

وجاء عرض بيراميدز لمدافع الزمالك الشاب 8 مليون جنية سنويا، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات، ويزيد مليون جنية عن كل موسم.

هذا بالإضافة لعدد من البنود الخاصة بالمشاركة والفوز ببطولة الدوري والكونفدرالية، وتحدث اللاعب مع مسئولي الزمالك من أجل السماح له بالرحيل لصفوف بيراميدز والاستفادة من المبلغ المالي الذي سيتم تقديمة خلال الفترة القادمة.

وكانت إدارة الزمالك تحدث مع اللاعب منذ أيام بأنها تريد تواجده في صفقة تبادلية، بحيث يتواجد أحمد أيمن منصور مقابل محمد عبد الغني، وهو ما رفضة اللاعب، وأكد أنه يريد الرحيل بصفة فردية دون التدخل في صفقات تبادلية.

وأكد محمد عبد الغني لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أنه في حاله عدم الموافقة على رحيله إلى بيراميدز، يجب أن يتم رفع قيمة عقدة المالية في الموسم إلى 6 ملايين جنية، وهو ما رفضته اللجنة بشكل قاطع.

رسميًا.. أسامة نبيه يعلن استقالتة من تدريب الزمالك «صور»

أبدى أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك غضبه الشديد خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مكافأة بطولة الدوري.

ونشر اسامة نبيه عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

وتابع:”كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

ووأصل:”لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول .

وأستكمل:”وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه .