الأهلي يفوز على المقاولون بهدف نظيف ودياً استعدادًا لمباراة الطلائع

/650575/الأهلي-يفوز-على-المقاولون-بهدف-نظيف-وديا-استعدادا-لمباراة-الطلائع

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في ودية اليوم، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في السوبر المصري، ويعقبه خوض مباراة إنبي في دور الـ16 لكأس مصر يوم 25 من الشهر الجاري.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.