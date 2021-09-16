«تجربتنا فريدة ومتميزة»..طارق الخولي بندوة دوت الخليج: أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب دخلو البرلمان برؤية وبرامج محددة

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تحدث النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور تنسيقية شباب الأحزاب تحت القبة وأدائها المتميز وما ترمي إليه من طموحات، مضيفا أن كل الأعضاء دخلوا البرلمان ببرنامج ورؤية محددة ولم يتم الدخول بدون رؤى أو تحدي نثبت فيه قدرتنا للتعبير عن أنفسنا ورؤى الشباب، وبعد انتهاء دور الانعقاد تم عمل كشف حساب لكل الاعضاء في نهاية دور الانعقاد علي صفحة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حيث تم توضيح انشطة النواب الكاملة.

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ولفت النائب طارق الخولي إلى أنه تم وضع عدد من العناصر المُقيمة لأنفسنا حيث أن الأرقام التي خرجنا بها مشرفه للغايه حيث أن عدد كبير من المحللين السياسيين يروا ان تجربة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين متفرده ومتميزه واضافت للعمل البرلماني وخرجت بالعديد من التحركات البرلمانيه والتشريعيه التي كانت من شأنها ان تلعب دورا كبيرا في التنمية السياسيه او التشريعية.

النائب طارق الخولى يتحدث عن البنية التحتية القوية للأحزاب

وفيما يتعلق بالأحزاب وضرورة وجود بنية تحتية حزبية مختلفة فى ضوء الحقوق السياسية والمدنية قال النائب طارق الخولى:" تنظيم الإخوان بعد 2011 استطاعت أن يخطف الدولة المصرية بسبب عدم وجود بنية حزبية قوية، وهذه مسائلة مثلت لى إنذار خطر،حيث أن أحد إطارات الحفاظ على الدولة المصرة هو وجود بنية تحتية ساسية سليمة، وإذا كان لدينا عدد من الأحزاب بشكل قليل ولكنها قوية، ومن ثم نكون أمام إطار فاعل فى حماية الدولة المصرية، وقادر على عدم إتاحة الفرصة لأى تنظيم متطرف بالعودة مرة أخرى وإختطاف الدولة، وهذا إطار من الإطارات التى من الأهم أن تلعب عليها الدولة المصرية، والأحزاب عليها مسئولية فى هذا السياق حيث أن قوتهم من شأنه أن يحمى الدولة المصرية.