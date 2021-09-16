/650579/رئيس-الوزراء-ينتصر-لطلب-النائبة-هالة-أبو-السعد-بشأن-التجاوزات-بحق-المرأة-بمستشفى-العباسية

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، عن إقالة الدكتور حاتم ناجى حمادة، مدير المستشفى، وتعيين الدكتور هشام ماجد قائما بالأعمال عن قرار على تحركه، ويأتي ذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بشأن تحديات جديدة بمستشفي العباسية.

دوت الخليج

طلب النائبة هالة أبو السعد تحدث عن انتهاك حقوق المرضي الدستوريةبمستشفي العباسية ومحاولة الاستيلاء على أرض المستشفي المخصص لرعاية الاطفال وذلك من خلال محاولات للاستيلاء علي أرض المستشفى والمتميزة جدا لموقعها المتفرد علي شارعين صلاح سالم الرئيسى وشارع امتداد رمسيس بدأت منذ عام ٢٠١٠، وهذه ليست المرة الاولي، حيث كانت هناك محاولة عام 2019 وتم عمل وقفة احتجاجية من جميع العاملين وبالفعل تم وقف مشروع الاستيلاء على أرض المستشفي.

النائبة هالة أبو السعد تواجه انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية

وأكدت أن مثل هذه التصرفات بالرغم أن طبيعة مرضى الصحة النفسية تستوجب معهم الخروج للاستشفاء في أماكن لطيفة وهادئة، مما يفسر سبب وجود حديقة كبيرة تحيط بمستشفى العباسية وكذلك أن التوصيات العالمية الطبية توصي أن تكون مستشفيات الصحة النفسية قريبة الي العمران وسهلة الوصول بالمواصفات العامة للمريض والأهالي وذلك لضمان الجانب الأسري والاجتماعي في الخطط العلاجية للمرضيمطالبة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على اراضي المستشفي بالمخالفة للقانون واللوائح وايضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفي لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك إنتهاك لحقوق المرضي ومخالفة للدستور والقانون.