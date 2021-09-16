تزامنًا مع تخطيه 10 ملايين جنيه.. دول أجنبيه تطالب بعرض فيلم «ماكو»

/650580/تزامنا-مع-تخطيه-10-ملايين-جنيه-دول-أجنبيه-تطالب-بعرض-فيلم-ماكو

يواصل فيلم «ماكو» إعتلاء عرش شباك التذاكر، منذ عرضه بدور العرض السينمائية مكتسحًا الإيرادات، حيث وصلت إيراداته إلى 10 ملايين و122 ألفًا و410 جنيهات.

دوت الخليج يرصد حجم الإيرادات التي حققها فيلم ماكو منذ طرحه بدور العرض السينمائية.

وأصدرت الجهة المنتجة للفيلم بيان تؤكد من خلاله ، أن هناك العديد من الدول التي طلبت عرض الفيلم بشكل رسمي في دور العرض السينمائي الخاصة بها، ومنها اليابان والصين وتركيا، وجاري عقد الاتفاقات.

العرض الخاص لفيلم ماكو

واحتفل صناع فيلم «ماكو»، بالعرض الخاص للعمل في أحد سينمات التجمع الخامس بحضور عدد كبير من الأبطال على رأسهم وعمرو وهبة وناهد السباعي.

الإعلان الدعائي لماكو

ويطرح «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا.

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

صناع فيلم ماكو

يشارك في بطولة فيلم ماكو عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.