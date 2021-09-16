تكريم الفائزين بمسابقة «مئذنة الأزهر» فى الشعر

جدة - نرمين السيد - كرم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الفائزين فى مسابقة «مئذنة الأزهر» فى الشعر للموسم الثانى 2021م، اليوم الخميس، وذلك فى إطار النشاط الثَّقافى للمركز، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور كوكبة من قيادات الأزهر.





وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن اللغة العربية هى هويتنا التى يجب أن نعتز بها، فلا دولة بدون تاريخ ودين ولغة تعبر عنه، مضيفًا أن لغتنا هى أشرف اللغات فهى لغة القرآن الكريم، مؤكدًا أن الشعر والفن هما سفيرا القلوب ويجب أن يكونا هادفين، نظرًا لدورهما المهم فى بناء المجتمعات.

من جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير تعليم تطوير الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، خلال كلمتها فى تكريم الفائزين فى مسابقة مئذنة الأزهر، إن الأزهر الشريف جعل اللغة العربية ونشرها والتراث العربى والإسلامى وإحياءه المنزلة الأولى من أنشطته وبرامجه، ولذا حرص مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين على توفير أسباب النجاح لهذه المسابقة بما يتفق مع أهمية هدفها وموضوعها، موضحة أن المسابقة تنبع من عقيدة دينية ثم من عاطفة وطنية وقيم حضارية وضرورات اجتماعية.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن هذه المسابقة تأكد على جملة من الحقائق المهمة وتعمل على إظهارها وتسعى عليها؛ أهمها أن هناك علاقة قوية تربط الأزهر واللغة العربية، فالأزهر ينشر رسالته عبر هذه اللغة الرصينة وهى لغة القرآن الكريم، ويسعى لترسيخ قيم الإسلام ولن يتأتى ذلك بدون اللغة العربية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هذه المسابقة درب من دروب تجديد الخطاب الدينى، فالدين عقيدة وشريعة وجانب الشريعة متوقف على إتقان اللغة العربية، ولا يتأتى التجديد دون الفهم الصحيح لقواعد اللغة العربية.

بينما أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لأمر مهم أن يحتفل الأزهر الشريف بتكريم الموهوبين فى شتى المجالات، لتقوية روح التنافس بين الطلاب، مضيفًا أنه لا يزال الفكر والعلم بخير ما احتُفى بالمواهب، موضحًا أنه يجب العناية بالشعر لأنه يعلى من قيمة الإنسان والإنسانية.

وحصل أحمد حسن محمد حسن من مصر عن قصيدة" لغة بكامل شمس معانيها" على المركز الأول، بينما حصل على المركز الثانى أحمد محمد حسن من مصر عن قصيدة "وقفة فى محرابها"، فى حين حصل على المركز الثالث رمضان غازى حميدة من مصر عن قصيدة "بنت السماء"، وأما المركز الرابع فحصل عليه عبد الواحد جاد حسن من مصر عن قصيدة "جنة العرب"، والمركز الخامس كان من نصيب تمام حسين طعمة من سوريا عن قصيدة "اللغة السمراء".

الجدير بالذكر أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين أعلن عن مسابقة لاختيار أفضل قصائد عمودية باللغة العربية الفصحى عن أهمية اللغة العربية ومكانتها والحفاظ عليها، وعن دور الأزهر وجهوده الجليلة فى ترسيخ القيم التى يتبناها ويحرص على نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.