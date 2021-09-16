وأشاد محافظ القاهرة بدورها الإيجابى فى تجميل شارعها ومنطقتها، وأكد أن هذه المبادرة التطوعية الفردية تدل على حب الفتاة لبلدها وانتمائها للمكان الذى تقطن فيه ورغبتها فى أن يظهر فى أجمل صورة مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بها فى عدد من المبادرات التجميلية لشوارع العاصمة.
ودعا محافظ القاهرة الشباب الذين يملكون نفس الموهبة للاقتداء بها ومشاركتها فى خدمة المجتمع المحيط بهم، مؤكدا أنها نموذج مشرف لأبناء العاصمة.
وتتمتع نور الطويل الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس، بموهبة الرسم ولم يمنعها عدم تمكنها من دخول كلية الفنون الجميلة من تنمية موهبتها واستغلالها فى تجميل المنطقة التى تقطن بها بمبادرة شخصية منها، وعلى نفقة أسرتها، حتى أطلق الجيران على الشارع الذى تقطن به "شارع الألوان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة يكرم الطالبة نور الطويل لتجميل منطقتها بعين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.