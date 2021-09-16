متحدث الحكومة الليبية: الزيارة فرصة للاستفادة من نهضة مصر التاريخية الحالية

وعن الاتفاقيات التى وقعت بين مصر وليبيا، أشار حمودة - فى تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار - إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم فى مجالات مختلفة مثل الإدارة والخدمة المدنية والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والتعليم التقنى، والطرق والبنى التحتية والطاقة، وكلها تمثل الجانب الخدمى وتم توقيع عقود بقيم كبيرة لاقحام الشركات المصرية فى النهضة التى ستشهدها ليبيا.
وحول حرص القيادة السياسية المصرية على مصلحة الشعب الليبى، شدد المتحدث باسم الحكومة الليبية على أن القيادة السياسية المصرية دائما تدعم أشقائها فى ليبيا وتحرص على عدم التدخل فى شؤونهم الداخلية وتحافظ على السلم والسلام فى ليبيا.
وحول جهود الإعمار فى ليبيا، أوضح حمودة أنه تم إطلاق برنامج يسمى "عودة الحياة" هو عبارة عن مجموعة من المشاريع التنموية فى مجال الطرق والطاقة والمجال الأمنى من أجل تعزيز الاستقرار، لأن الحرب والقوة لن تحقق الاستقرار بل الاستثمار فى الطاقة البشرية وتدوير عجلة الاقتصاد .. وستعمل الحكومة الليبية على هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية أن مصر دولة إقليمية ذات ثقل كبير فى الساحة المتوسطية وشمال أفريقيا، وكذلك فى الساحة الليبية، مشيرا إلى أن الدور المصرى داعم لاستكمال المراحل الانتقالية فى ليبيا من أجل الوصول إلى مرحلة ثابتة هو أمر فى غاية الاهمية وهو ما يتفق مع خطوات الحكومة الوحدة الوطنية الليبية نحو تحقيق الانتخابات، لافتا إلى ان الانتخابات تتطلب تكاتف كافة الأطراف الداخلية والمجتمع الدولى.
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