رئيس الوطنية للإعلام يؤكد أهمية تفعيل التبادل البرامجى بين مصر وكازاخستان

جاء ذلك خلال لقاء زين مساء اليوم الخميس مع وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية فى كازاخستان عايدة بالاييفا على هامش مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو آسيوى بكازاخستان فى دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان.
وقال زين إنه تم خلال اللقاء، تبادل الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام فى التنمية المجتمعية وتفعيل أدواته بتقديم رسائل إعلامية تحقق المزيد من الوعى المجتمعى وتنوير العقول خاصة لدى الشباب، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر فى ضرورة تقديم محتوى إعلامى تثقيفى فى مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تستهدف تغييب العقول.
من جهتها، أكدت عايدة بالاييفا على أهمية التعاون الإعلامى مع الهيئة الوطنية للإعلام والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به، مؤكدا على ضرورة تفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، وضرورة تفعيل التبادل البرامجى.
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