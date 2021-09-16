/650579/الحكومة-تنتصر-فى-تجاوزات-مستشفى-العباسية-والنائبة-هالة-أو-السعد-توجه-الشكر-لرئيس-الوزراء

استجاب رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، للشكاوى وطلبات الإحاطة التى تم تقديمها بشأن تجاوزات مدير مستشفى العباسية بحق المرضى طوال الفترة الماضية وذلك بإقالته وتعيين قائم بالأعمال مع فتح تحقيق موسع فى كل الشكاوى وطلبات الإحاطة والتى كان منها طلب للنائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

الحكومة تنتصر فى «تجاوزات مستشفى العباسية»

وقرار رئيس مجلس الوزراء تضمن بإقالة الدكتور حاتم ناجى حمادة، مدير المستشفى، وتعيين الدكتور هشام ماجد قائما بالأعمال، وهو الأمر الذى عبر عن فرحة كبيرة لدى العاملين بالمستشفى وأيضا أصحاب الشكاوى ومقدمى طلبات الإحاطة متمنين جهود أفضل وبشكل متطور بما يخدم المنظومة الصحية النفسية والمرضى بالإدارة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة الحكومة لمواجهة كافة صور الفساد والإفساد بأروقة الجهات الحكومية المختلفة مؤكدين على أنه لم يكونوا يستطيعوا الصمت أمام أى تجاوزات تحدث بحق المرضى بمستشفى العباسية، وأن يتم الاستيلاء على الأرض المخصصة للمستشفى التى تخدم 100مريض نفسى سنويا، من أجل تأجيرها لإقامة مولات ومحلات تجارية فى الوقت الذى يحتاج أهالينا من المرضى المساحات الخضراء كجزء من عملية العلاج، بجانب عدم القدرة أيضا على الصمت أمام أى تجاوزات تنال من حق المرضى مهما كان شأنهم ووضعهم.

دوت الخليج

طلب النائبة هالة أبو السعد تواجه لمواجهة انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية

جدير بالذكر أن النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد بشأن تحديات جديدة بمستشفي العباسية.

طلب النائبة هالة أبو السعد تحدث عن انتهاك حقوق المرضي الدستوريةبمستشفي العباسية ومحاولة الاستيلاء على أرض المستشفي المخصص لرعاية الاطفال وذلك من خلال محاولات للاستيلاء علي أرض المستشفى والمتميزة جدا لموقعها المتفرد علي شارعين صلاح سالم الرئيسى وشارع امتداد رمسيس بدأت منذ عام ٢٠١٠، وهذه ليست المرة الاولي، حيث كانت هناك محاولة عام 2019 وتم عمل وقفة احتجاجية من جميع العاملين وبالفعل تم وقف مشروع الاستيلاء على أرض المستشفي.

النائبة هالة أبو السعد تواجه انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية

وأكدت أن مثل هذه التصرفات بالرغم أن طبيعة مرضى الصحة النفسية تستوجب معهم الخروج للاستشفاء في أماكن لطيفة وهادئة، مما يفسر سبب وجود حديقة كبيرة تحيط بمستشفى العباسية وكذلك أن التوصيات العالمية الطبية توصي أن تكون مستشفيات الصحة النفسية قريبة الي العمران وسهلة الوصول بالمواصفات العامة للمريض والأهالي وذلك لضمان الجانب الأسري والاجتماعي في الخطط العلاجية للمرضيمطالبة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على اراضي المستشفي بالمخالفة للقانون واللوائح وايضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفي لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك إنتهاك لحقوق المرضي ومخالفة للدستور والقانون.