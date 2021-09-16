فيديو.. الطاهرى: العودة إلى مفاوضات سد النهضة اقتربت

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد الطاهرى، إن البيان الرئاسى الملزم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذى أصدره مجلس الأمن الدولى أمس، بضرورة العودة إلى التفاوض وفق اتفاق المبادئ حول سد النهضة، يعد انتصارا لفلسفة التوجه المصرى.





وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أشار الطاهرى إلى أن مصر ترغب فى التوصل لاتفاق قانونى ملزم فى ملف مفاوضات سد النهضة، مبينا أن مصر دولة عصرية تمهد لما تريده دون استخدام لغة إثارة أو تهديد. ولفت الطاهرى إلى أن الخارجية السودانية رحبت أيضا ببيان مجلس الأمن، ودعت لاستكمال المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى. وأضاف: "أما الموقف الإثيوبى فكان به حالة من التناقض تجاه بيان مجلس الأمن". وأكد الطاهرى أن العودة إلى مفاوضات سد النهضة اقتربت، كما أن السبيل المصرى لتحقيق الغاية وتحقيق المصلحة للجميع فى طريقها للحدوث بالفعل.

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