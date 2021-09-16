فيديو.. متحدث الرئاسة: هدف مصر الأول عودة ليبيا لاستقرارها

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى رئيس الحكومة الليبية، فضلا عن لقائه برئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر، منذ أيام لمناقشة الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا.

وأضاف: "مصر دورها فاعل وكبير بالمنطقة بفضل قيادة حكيمة، والقيادة السياسية تعمل بالأمن الإقليمى والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وجميع دول العالم، وكان هناك مقابلات فى غاية الأهمية، وأن الانتخابات فى 24 ديسمبر القادمة لوضع ليبيا على خارطة الطريق وهذه المحطة تكليل للجهود الماضية".

وبين متحدث الرئاسة: "الرئيس السيسى يؤكد دائما دعم مصر لإرادة الشعب الليبى فى التوصل للحلول السياسية والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، ومصر تمد يدها للعديد من الدول بالمنطقة لعودتها ولعودة قوتها بالمنطقة بالكامل".

وعن زيارة ملك البحرين لمصر، قال إن هناك تفاهم ما بين الزعيمين وتتطابق الدولتين فيما هو إقليمى، كما تم التطرق لأهم القضايا بالمنطقة، وكذلك المبادئ السياسية.

وأشار السفير راضى إلى أن الزعيمان طالبا بعودة كل الدول العربية المتأثرة حاليا والتى تعانى، ورفضا أى تدخلات خارجية، كما أبدى ملك البحرين دعم كامل للموقف المصرى والسودانى بقضية السد الإثيوبى.

وعن ملف سد النهضة الإثيوبى قال إن هناك 10 سنوات بين التفاوض والعقلانية، وموقف مصر واضح وثابت هو تطبيق مبادئ القانون الدولى، وإثيوبيا لها الحق فى التنمية، مبينا أن هناك 120 مليون فى مصر والسودان لهم الحق فى الحياة.

وأكد: "مجلس الأمن أكد أن مصر لها حق تاريخى، وأن مصر تعانى من ندرة المياه، وأن مجلس الأمن أكد فى بيان ضرورة التوصل لاتفاق، وأن موقف مصر واضح وثابت فيما يخص ملف السد، وكل ما نطالب به التوصل لاتفاق ملزم فى وقت زمنى محدد، ونتطلع الفترة القادمة إلى تفعيل هذا الأمر".

كما تطرق السفير بسام راضى إلى القضية الفلسطينية، وأكد أن مصر وضعت خارطة للتعامل مع هذه القضية فى الفترة الحالية والمستقبل، كما نجحت مصر فى تثبيت الوضع ووقف العنف".

وواصل حديثه: "هناك اتفاق لتكثيف الاتصالات مع إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبى، لحشد الموارد فى دعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة"، موضحا أن المرحلة الأولى من عملية إعادة إعمار غزة التى أطلقتها مصر أوشكت على الانتهاء.

واختتم المتحدث الرئاسى حديثه بالقول: "هناك جهد لاكتشاف أفق سياسى لفتح نافذة جديدة وإعادة إحياء عملية السلام بفتح اتصالات مكثفة بين مصر والأردن وفلسطين، لتفعيل عملية السلام مع الأطراف الدولية وإحياء المفاوضات مرة أخرى، وتم نقاش هذا اليوم مع ملك البحرين وكذلك مع رئيس وزراء إسرائيل".