مدبولى يناقش مع بعثة البنك الدولى مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع بعثة البنك الدولى، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر.





واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع بالتأكيد على الأهمية التى توليها الحكومة المصرية للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضى، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات التعاون الدولى، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على تحديث منظومة تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر، حيث قامت اللجنة منذ شهر أبريل الماضى بعقد عدة اجتماعات أثمرت عن إعداد مسودة برنامج لتحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطنى لتحديث نظام تسجيل الاراضى والعقارات، حيث تمثلت رؤية البرنامج المقترح فى توفير خدمة حديثة وفعالة لتسجيل الأراضى والممتلكات تعمل فى جميع أنحاء الجمهورية، وتغطى جميع العقارات القائمة ويتم قبولها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية كأساس للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل.

كما يستهدف البرنامج استكمال منظومة الرقم القومى للعقار، وإعداد قاعدة البيانات الجغرافية المكانية الوطنية لجميع العقارات، فضلا عن استكمال تسجيل جميع العقارات فى نظام مميكن، وإنشاء نظام لتسجيل الأراضى والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية يمكن من خلاله تسجيل المعاملات ذات الصلة فى غضون يوم واحد.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن مسارين، الأول هو إصدار رقم قومى للعقار لتحديد هوية جميع العقارات فى مصر، حيث يتطلب تنفيذ هذا المسار الموافقة على مشروع قانون الرقم القومى للعقار ولائحته التنفيذية، واستكمال خرائط الأساس، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات للرقم القومى للعقار، وتطوير الإجراءات وخطط التدريب، وتنفيذ برنامج الرقم القومى للعقار فى مدن المرحلة الأولى والتى تتضمن المدن الجديدة وبعض الأحياء المختارة.

ويتضمن المسار الأول أيضا نظام عنونة الشوارع، من خلال إنشاء اللجان المختصة داخل المحافظات والمدن الجديدة لجمع المعلومات الناقصة ووضع خطة عمل محددة زمنيا، وتطوير برنامج بناء القدرات للمسؤولين المحليين، وتركيب اللوحات المعدنية وفقا للمعايير الموضوعة، وتنفيذ حملة توعية عامة.

فيما يتضمن المسار الثانى تسجيل جميع العقارات فى مصر، وذلك من خلال أربعة محاور، هى: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية لتسجيل العقارات فى قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقارى، وتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، وتسجيل الملكية الذى يغطى بقية أنحاء الدولة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل فى المدن الجديدة، وتحديث وتبسيط ومیكنة عمليات التسجيل.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تحديد أسرع وأقصر إطار زمنى ممكن لتنفيذ هذا البرنامج، موجها فى هذا الصدد بدراسة إمكانية تطبيق نماذج تجريبية للمشروع فى المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثا، ثم تطبيقه فى المناطق القديمة.

وفى ختام اللقاء، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية بما لديها من خبرات واسعة ومتراكمة فى هذا الموضوع المهم، ودعا المسئولين إلى سرعة وضع تصور وخطة زمنية محددة ومضغوطة لهذا المشروع حتى يتسنى البدء فى إجراءات تنفيذه.