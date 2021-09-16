حسين لبيب يكشف للاعبى الزمالك عدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، للاعبي الفريق في الجلسة التي تم عقدها اليوم، الخميس، من أجل الإستماع إلى مطالبهم أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة وفقا لما كشفه مصدر بالجلسة.

كما أوضح أن اللاعبين نقلوا إلى لبيب شكواهم من تأخر بعض المستحقات والمكافأت لهم والمطالبة بعدم خصم رسوم التنمية منهم بخلاف رغبتهم في الحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الجديد ، ووعدهم لبيب بصرف مستحقاتهم حين توفر سيولة مالية خلال الفترة المقبلة وتحديدا مطلع الشهر المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

وأضاف المصدر أن حسين السيد المشرف علي الكرة وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي قام بصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل سفره للإمارات لقضاء إجازته عقب تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي، حيث طلب حسين السيد عقد كارتيرون وقام بتنفيذ بنود المكافات كاملة ، فيما اكد المصدر ان افراد الجهاز المعاون لكارتيرون الأجانب حصلوا علي نسبة كبيرة من مستحقاتهم بينما حصل المعاونون المصريون علي نسبة بسيطة من المكافآت.