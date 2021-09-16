«رفاهية ونعيم».. ياسمين صبري في وضعية النوم من داخل طائرتها الخاصة

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أحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استعراضها للرفاهية التي تنعم بها، حيث بدت وكأنها تنام بطائرتها الخاصة.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري من داخل طائرتها الخاصة.

ياسمين صبري تستعرض الحياة المرفهة التي تعيشها

نشرت صبري صورة لها من داخل طائرتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهرت ياسمين وهي مستلقاه على كرسي الطائرة ومغطاه بلحاف وتحتسي كوب من القهوة.

وتمنى بعض متابعيه أن ينعموا بحياة مثل التي تعيشها، فعلقت لها إحداهما قائلة: "الله يرزقني بالمرحلة هي من الرفاهية".

ياسمين صبري تكشف حسابها الحقيقي على «فيسبوك»

ونجحت مؤخرًا الفنانة ياسمين صبري بالإستعانة بإدارة موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، في إلغاء جميع الحسابات المزيفة التي كانت تحمل إسمها مسببه لها أزمات عدة.

ونشرت ياسمين صبري صورة لحسابها الجديد بموقع فيسبوك عبر خاصية استور بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “عودة حسابي الجديد على الفيسبوك”.

وكان قد كشفت الفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية عن حقيقة وجود حسابا لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعد العديد من الجدل المثار بسبب مايتم نشره من الشائعات خلال الحساب، اذ حذرت الجمهور من خلال موقع التدوينات القصيرة “تويتر” من وجود أي حساب خاص بها فكتب: “لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".

عودة ياسمين صبري للفن

وكشفت ياسمين صبري مؤخرا عن تعاقدها مع شركة سينرجي للإنتاج، في عمل فني جديد من المقرر أن تعود به على الساحة مرة أخرى بعد فترة انقطاع دامت طويلا، وجاء نبأ عودة ياسمين صبري للساحة الفنية من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها سيناريو عليه اللوجو الخاص بشركة سينرجي، دون التعليق بأي تفاصيل تخص العمل.

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.