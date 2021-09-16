طارق الخولي بندوة دوت الخليج: حياة كريمة مشروع قرن هذا الزمان

/650586/طارق-الخولي-بندوة-تحيا-مصر-حياة-كريمة-مشروع-قرن-هذا-الزمان

قال النائب طارق الخولي أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، يمثل شهادة تقدير لما حققته مصر من تنمية اقصادية وبشرية على مدار الفترة الماضية، حيث ان الرئيس كان قد وجه التحية للشعب المصري لتحمله مسارات الاصلاح الاقتصادي.

وتحدث النائب طارق الخولي عن مبادرة حياة كريمة مشيرا إلى أن كل عقد من الزمان يأتي بمشروع قومي مثل قناة السويس والسد العالي، وانا اعتبر حياة كريمة هي المشروع القومي لهذا العصر، وهو المشروع الضخم الذي كان من المفترض تنفيذه في عشر سنوات ووجه الرئيس بتنفيذه في ثلاث سنوات، حيث انه ينعكس على أكثر من 50 مليون مصري، فهو الأضخم في تاريخ الحياة المصرية والذي سيكون له انعكاس على العديد من المواطنين كما أنه المعبر الحقيقي عن وجود عدالة اجتماعية للمواطنين.

اختلاف برلمان 2021

وتحدث النائب طارق الخولي عن اختلاف برلمان 2021 قائلا البرلمان الجديد اختلف من حيث الشكل وتمكين الفئات المختلفة، وأيضا الأداء كان مختلف، حيث أن البرلمان السابق كان يتزامن في فترة صعبة وكنا في صدد تشكيل دستور جديد 2014 بعد الخروج من ثورة 30 يونيو حيث أنه كان ذو صبغة تشريعية وكان يركز على الجانب التشريعى أكثر من الجانب الرقابي، أما البرلمان الحالي يعزز من دوره الرقابي حيث تم استدعاء الحكومة في بدابة دور الانعقاد وتوجيه انتقادات من النواب للوزراء وكان هناك جلسات عاصفة أدت إلى رحيل أحد الوزراء، لذلك الشق الرقابي أقوى للبرلمان كما أنه يحاول أن يعمل حالة من التوازن التشريعي والرقابي.