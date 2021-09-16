/650587/خاص-رئيس-الأهلي-السابق-يقترب-من-رئاسة-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم

أيام قليلة تفصلنا على نهاية مجلس أحمد مجاهد الذي تم تعيينه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل إدارة شؤن كرة القدم خلال الفترة الحالية، لحين إقامة الانتخابات في شهر يناير القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن مسئولي الجبلاية الحاليين يقتربوا من الرحيل وذلك بعد تجميع استمارات سحب الثقة من المجلس الحالي بسبب عدم وضوح الأمور وتأخير إقامة الانتخابات.

ويقترب محمود طاهر رئيس الأهلي السابق من رئاسة اتحاد الكرة المصري خلال الفترة القادمة، وبذلك تكون شهادة ميلاد جديدة للرياضة المصرية، ويعتبر أحد وأهم الشخصيات الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الكرة المصري بتواجد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بجانب تواجد العميد أحمد حسن، ونجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في المجلس الجديد.

ومن المؤكد أن الأسبوع القادم سوف يشهد انفراجه كبيرة داخل اتحاد كرة القدم المصري، ويأتي رحيل أحمد مجاهد أحد أكبر المفاجآت بسبب تحكمه الشديد في المنظومة الرياضية في الولاية الأخيرة.

تقدم حسين لبيب باستقالته من اللجنة المعينة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الحملة الجماهيرية عليه بعد التعاقد مع حمدي النقاز المدافع التونسي، وأيضا بعد رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن حسين لبيب مستاء للغاية من الحملة الجماهيرية التي طالته خلال الساعات الأخيرة، وتقدم بالفعل باستقالته لوزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، طالبا الابتعاد عن النادي خلال الفترة الحالية.

محمود طاهر يقترب من رئاسة اتحاد الكرة المصري

وتمكن وزير الشباب والرياضة من حل الأمر بطريقة ودية، وأكد لرئيس الزمالك المؤقت أنه يقوم بدورة على أكمل وجه وذلك بعد شهادة الجميع له خلال الفترة الأخيرة.

وبعد حديث وزير الشباب والرياضة مع حسين لبيب عادت الأمور إلى نصابها وباشر أعماله بشكل طبيعي، وقام بتسجيل حلقة تليفزيونية مع أحمد حسام ميدو، وتذاع على قناة النهار، في برنامج أوضة اللبس.