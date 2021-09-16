طارق الخولي لـ دوت الخليج: الدبلوماسية البرلمانية أحد أهم الأذرع للدبلوماسية الخاصة بالدولة المصرية

/650588/طارق-الخولي-لـ-تحيا-مصر-الدبلوماسية-البرلمانية-أحد-أهم-الأذرع-للدبلوماسية-الخاصة-بالدولة-المصرية

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أحد اهم اذرع الدبلوماسية الخاصة بالدولة المصرية، حيث ان دورها فاعل على الساحة بالخارج، فعلى الرغم من خوض معارك شرسة جدا الاونة الاخيرة دأبت فيها جماعة الاخوان بعد ثورة 30 يونيو على الاضرار بالمصالح المصرية على الساحات البرلمانية، إلا أنه تم التصدي لهم وتم النجاح في درء أكاذيبهم وكشف مظلمويتهم الزائفة، حيث انه تم التعرض للعديد من محاولاتهم الإرهابية بالخارج من قبل الاعتداء على الوفود ومنعهم، ولكن ذلك لم يوقفنا لحظة في استكمال العملية الوطنية الخالصة في درء أكاذيبهم،ونجحت الدبلوماسية في لعب دور حاسم في إنهاء تأثيرهم بأي شكل من الأشكال.

دوت الخليج طارق الخولي: حياة كريمة مشروع قرن هذا الزمان وتحدث النائب طارق الحولي عن مبادرة حياة كريمة مشيرا إلى أن كل عقد من الزمان يأتي بمشروع قومي مثل قناة السويس والسد العالي، وانا اعتبر حياة كريمة هي المشروع القومي لهذا العصر، وهو المشروع الضخم الذي كان من المفترض تنفيذه في عشر سنوات ووجه الرئيس بتنفيذه في ثلاث سنوات، حيث انه ينعكس على أكثر من 50 مليون مصري، فهو الأضخم في تاريخ الحياة المصرية والذي سيكون له انعكاس على العديد من المواطنين كما أنه المعبر الحقيقي عن وجود عدالة اجتماعية للمواطنين. وقال النائب طارق الخولي أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، يمثل شهادة تقدير لما حققته مصر من تنمية اقصادية وبشرية على مدار الفترة الماضية، حيث ان الرئيس كان قد وجه التحية للشعب المصري لتحمله مسارات الاصلاح الاقتصادي.

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