/650589/خاص-كارلوس-كيروش-يقرر-استبعاد-مصطفى-محمد-من-منتخب-مصر-بسبب-إهانة-حسام-البدري

يقترب كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من إعلان القائمة القادمة، من أجل خوض مبارتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم لقارة أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك نيه شديدة داخل جهاز الفراعنة باستبعاد مصطفى محمد مهاجم جالتا سراي التركي خلال الفترة القادمة من منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض بالسباب لحسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وكانت شاشات التليفزيون تمكنت من استكشاف مصطفى محمد بعد مباراة الجابون الماضية، وتعرضه بالسباب إلى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق.

وتحدث مساعدو كارلوس كيروش مع المدرب وأكدوا له أنه لابد من وجود الحزم الكامل على اللاعبين وأن من يخطئ لابد أن يتم إبعاده عن منتخب مصر.

وبذلك يقترب مصطفى محمد من الخروج من قائمة منتخب مصر، بقرار تربوي من الجهاز الفني الجديد، بسبب ما حدث من اللاعب تجاه حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

حرص اتحاد الكرة على تعليق لافتة للترحيب بالمدير الفنى الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش فى مؤتمر مديراً فنيا للفراعنة و تقديمه لوسائل الإعلام .

وأستكمل:” اسمحولي أن اعتبر نفسي مصري واقدم خبراتي وطموحاتي للمصريين من أجل الوصول إلي كأس العالم، وأشعر بالفخر لقيادي لمنتخب لديه هذا التاريخ الكبير”.

ووأصل:” كأس العالم صعب الوصول إليه ولكن سنسعي للوصول إليه بكل تأكيد

وأردف:”لكي نحقق التأهل لابد أن نأخذ العبره من حضاره الثلاث آلاف عام، وعلي اتحدث عن التاريخ المصري الحديث”.

ووأصل:”لابد أن نضع هدف واحد وأن نكون علي قلب واحد كجهاز أن يكون معنا كل الشعب المصري علي قلب رجل واحد

وتابع:”سأكرس حياتي للاعبين لنكون أفضل فريق من أجل تحقيق شكل أفضل للفريق وتحقيق احلام كل المصريين”.

وأستكمل:”اعتقد أنه لابد أن نثبت الفارق بيننا وبين باقي المنتخبات علي أرض الملعب، لن نخاف من أي فريق بعد الآن”.

وأكمل:”هدفنا تحقيق الفوز أمام ليبيا ولا يوجد لدينا اعذار، ولابد أن نحقق الفوز لنجعل الاخرين فخورين بنا”.

وأختتم حديثة قائلاً:”عند ارتداء تيشيرت منتخب مصر فانت تلعب من أجل المصريين ولابد أن يكون لديك عزيمة واصرار”.