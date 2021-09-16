محمود بسيونى: منع التنمر فى المجتمع المصرى من أهم تحديات ملف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تحدث الكاتب الصحفى محمود بسيونى، عن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديات تطبيقها، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية أكدت أن الإنسان هو محور الجمهورية الجديدة.





وأوضح بسيونى فى لقائه ببرنامج 60 دقيقة، الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، على فضائية إكسترا نيوز، أن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هى خطوة جبارة قامت بها الدولة المصرية، باتجاه إنهاء أى كلام عن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر".

وأضاف: "هناك إرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يبقى فيه دعم لمسألة حقوق الإنسان بشكل عام فى مصر، وبنشوف فى كثير من المبادرات الرئاسية أن هناك اهتمام بالإنسان المصرى على كافة المستويات".

وتابع بسيونى: "لأول مرة الدولة المصرية بتعمل تعهد للمواطن المصرى، فى الجمهورية الجديدة، إنه يكون فيه وثيقة تتضمن خطة وطنية واضحة المعالم، وتحمل أكثر من اتجاه أو محور، مثل محور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية، وأيضا محور له علاقة بالتدريب على حقوق الإنسان".

وشدد على أن ظاهرة التنمر والتحرش وعدم الاهتمام بالنساء ورفض تمكين النساء، ستختفى بعد نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن منع التنمر فى المجتمع المصرى أمر مهم، حيث نعانى من التنمر حتى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبين الكاتب الصحفى محمود بسيونى أن منع التنمر فى المجتمع المصرى من أهم تحديات ملف حقوق الإنسان، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعبر عن آمال وطموحات الشعب فى الجمهورية الجديدة فى مصر.

وشدد على أن مكافحة الإرهاب هو حق أصيل أيضا من حقوق الإنسان، مبينا أن مصر تؤكد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تطبق كل تعهداتها الدولية، الموجود فى اتفاقاتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.