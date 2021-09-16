سفارة إسبانيا تقيم حفلا على شرف الفنانين المشاركين فى «حى القاهرة»

جدة - نرمين السيد - أقامت سفارة إسبانيا بالقاهرة، اليوم الخميس، حفلا على شرف الفنانين الإسبان ألبرتو ريجيرا وقوميسيرة لوسياسولنينجر الذين شاركا فى المشروع الفنى "حى القاهرة الدولى للفنون" والذى يقام فى جاليرى "The Factory Downtown" بوسط القاهرة.





يقام المشروع الفنى برعاية "Art d'Égypte" وهى مؤسسة ثقافية خاصة تسعى إلى التعريف بالفن المعاصر وعرضه فى أماكن مصرية متميزة وشهيرة مثل أهرامات الجيزة، من خلال أنشطة تجمع فنانين مصريين وأجانب من كافة أنحاء العالم.

المشاركة الإسبانية تستند إلى فكرة قوميسيرة المعارض الفنية لوسيا سولينجير والتى تشغل أيضاً منصب قوميسيرة شرفية فى مجلس "Art d'Égypte"، تحمل فكرتها المشاركة فى معرض "حى القاهرة الدولى للفنون" عنوان "التحولات المرئية" والذى تنفيذة على مدار عدة أيام.

وقال السفير الأمريكى چوناثان كوهين، إنه فخور بالمشاركة فى هذة المشاريع الفنية خاصة وأن هناك دائما تعاون مع الشركاء الأوروبيين، وترعى السفارة الأمريكية فى القاهرة معرض "أرت ايجبت"، مضيفا أنه دائما يرى أن التعاون الثقافى جزء من التعاون الدبلوماسى.

وقال سفير إسبانيا، رامون خيل كاساريس سعداء بالمشاركة فى هذا المشروع الفنى، بمشاركة الفنان الإسبانى ألبرتوريجيرا والذى قدم لوحة ثلاثية الأبعاد عن الأهرامات ونهر النيل، وتجاوب الجمهور المصرى معه، وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى الذى يشارك فيها ريجيرا لتمثيل بلاده، فقد مثل إسبانيا سابقا فى فرنسا والصين.