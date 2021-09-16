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يقام المشروع الفنى برعاية "Art d'Égypte" وهى مؤسسة ثقافية خاصة تسعى إلى التعريف بالفن المعاصر وعرضه فى أماكن مصرية متميزة وشهيرة مثل أهرامات الجيزة، من خلال أنشطة تجمع فنانين مصريين وأجانب من كافة أنحاء العالم.
المشاركة الإسبانية تستند إلى فكرة قوميسيرة المعارض الفنية لوسيا سولينجير والتى تشغل أيضاً منصب قوميسيرة شرفية فى مجلس "Art d'Égypte"، تحمل فكرتها المشاركة فى معرض "حى القاهرة الدولى للفنون" عنوان "التحولات المرئية" والذى تنفيذة على مدار عدة أيام.
وقال السفير الأمريكى چوناثان كوهين، إنه فخور بالمشاركة فى هذة المشاريع الفنية خاصة وأن هناك دائما تعاون مع الشركاء الأوروبيين، وترعى السفارة الأمريكية فى القاهرة معرض "أرت ايجبت"، مضيفا أنه دائما يرى أن التعاون الثقافى جزء من التعاون الدبلوماسى.
وقال سفير إسبانيا، رامون خيل كاساريس سعداء بالمشاركة فى هذا المشروع الفنى، بمشاركة الفنان الإسبانى ألبرتوريجيرا والذى قدم لوحة ثلاثية الأبعاد عن الأهرامات ونهر النيل، وتجاوب الجمهور المصرى معه، وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى الذى يشارك فيها ريجيرا لتمثيل بلاده، فقد مثل إسبانيا سابقا فى فرنسا والصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة إسبانيا تقيم حفلا على شرف الفنانين المشاركين فى «حى القاهرة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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