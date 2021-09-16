مستشار الرئيس للصحة: مصر رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يجب على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، والنظافة، مؤكدًا أن مصر قد دخلت فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا ونتمنى المرور منها بخير.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن أطباء الصدر قدموا مجهودا كبيرا فى مواجهة فيروس كورونا، ومصر نجحت على مدار عامين للحد من انتشار الفيروس، مردفا: "مصر تتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين"، مؤكدا أن كل شىء فى مصر يكون له موازنة خاصة، ولكن وزارة الصحة لديها موازنة مفتوحة فى ظل جائحة كورونا.

وتابع تاج الدين، أن مصر تتعامل بشكل علمى ودبلوماسى لنقل ما تم فى مواجهة كورونا على سفراء الاتحاد الأوروبى، موضحا أن مصر أجرت كل الجهود لرفع كفاءة المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن مصر استطاعت توفير كل أنواع اللقاحات بالتزامن مع جهود التصنيع المحلى لمواجهة كورونا، وأكد أن مصر رصدت 191 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا، لافتا إلى أن مصر تسير بتوازن فى كل شئ، وتعمل على توفير أكبر قدر من اللقاحات للمصريين.