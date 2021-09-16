إلى أين سيذهب الأهلى.. ريو البرازيلية طالب جديد لاستضافة كأس العالم للأندية

تسعى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، المشارك فيها النادى الأهلى بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، بعد اعتذار اليابان عن استضافتها رسميا مؤخرا، بسبب الظروف المتعلقة بفيروس كورونا، ليكون ذلك هو الطلب الثالث لاستضافة البطولة بعد السعودية وجنوب أفريقيا.

نقلت صحيفة " uol" البرازيلية، تصريحات لبيدرو باولو سكرتير التمويل في مدينة ريو دى جانيرو عن رغبة المدينة في استضافة البطولة، قائلا:"نعتقد أن عودة الجمهور مع إتباع البروتوكولات من قبل وزارة الصحة سنكون قادرين على استضافة أحداث رياضية جديدة في المدينة".

وأضاف قائلا:" نحن نتحرك مع نادى فلامينجو والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وكذلك مع الفيفا حتى تتمكن المدينة من المنافسة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية".

وكان اتحاد جنوب إفريقيا، قد أعلن رغبته في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021 ، بعد سحبها من اليابان بسبب التخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وفي تصريحات نقلتها مجلة "فور فور تو" في جنوب إفريقيا، أبدي داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي، رغبته في استضافة بلده لكأس العالم للأندية بقوله: "سألتقي بسكرتير عام فيفا في الأيام المقبلة حتى أعرف ما الذى سيحدث بشأن تلك البطولة".

وضمنت 3 أندية المشاركة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية وهي الأهلي المصري باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي تم اختياره من قبل اتحاد أوقيانوسيا.