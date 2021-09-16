/650590/جماهير-الزمالك-تقتحم-تويتر-وترفض-رحيل-أسامة-نبيه-وتهاجم-مجلس-الإدارة

تصدر هاشتاج "لا لرحيل أسامة نبيه" تويتر خلال الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك بعد إعلان رحيله عن نادي الزمالك بسبب بعض الأمور الشخصية التي حدثت مع مجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان موقع دوت الخليج نشر أمس عن نيه أسامة نبيه الرحيل عن نادي الزمالك بسبب عدم الحصول على مكافأت بطولة الدوري الممتاز للموسم المنتهي.

وكانت رسالة أسامة نبيه لجماهير الزمالك مؤثرة للغاية، واعتزر عن الرحيل ولكنه أكد أن ما يحدث داخل الفريق غير جيد وكان لابد من اتجاذ هذا القرار بعد الرجوع عنه في بعض الأوقات.

وقال نبيه "

جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

وتابع:”كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

ووأصل:”لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول .

وأستكمل:”وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه .

وأردف:”وهناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وأكمل:”وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .

وأختتم:”كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .

والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .

رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين .

لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي علي ايجاد حلول من قبل الاداره.