/650592/نار-جهنم-مبروك-عطية-يحسم-أمر-كتابة-الورث-للزوجة-والبنات-دون-غيرهم

تحدث الدكتور مبروك عطية عن إشكالية هامة تهم العديد من المواطنين وكثر التساؤل عنها من قبل العديد من المواطنين، وهي كتابة الاب الورث لزوجته وبناته وحرمان إخوته .

الدكتور مبروك عطية اكد أن إدعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله ليست صحيحة وخصوصًا في مسألة الميراث.كما شدد ايضا على أن الإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية، فالضوابط الشرعية ليست قيودًا وإنما ضمانات للمصالح.

وقال مبروك عطية أن يكتب الأب ماله لبناته، الكتابة هتودي نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث"، موضحاً أن الحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.

وأشار إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.

وأشار العميد السابق بالأزهر إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة، مشدداً على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.