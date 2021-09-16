 الكهرباء: سنصل لإنتاج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة فى 2021 

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سباقة لتنفيذ خطة استراتيجية موضوعة من قبل الدولة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، موضحا أنه كان من المخطط في عام 2022 أن تكون نسبة المشاركة للطاقة المتجددة 20%، ولكن هذا العام 2021 سنصل إلى تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر ستصل لنسبة إنتاج 6600 ميجا وات من الطاقة المتجددة هذا العام، وستتخطى العام المقبل الإنتاج إلى 8800 ميجا وات من الطاقة المتجددة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن قائمة المستثمرين الذين يريدون الدخول لهذا المجال والطاقات المتجددة قائمة كبيرة وإقبال كبير، موضحا أن هناك وفرة في البترول وخفض في الانبعاثات.