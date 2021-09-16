/650591/تعرف-على-قائمة-الأهلي-لمباراة-السوبر-المصري-أمام-طلائع-الجيش

غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء الأثنين القادم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الاسكندرية لخوض لقاء طلائع الجيش، ولم يأتي فيها مفاجأت كبيرة، ولكن تم إبعاد ناصر ماهر عن قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة موسيماني في رحيل اللاعب، وأيضا غياب بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة بسبب الاصابة.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

وكان النادي الأهلي لعب اليوم مباراة ودية أمام بتروجت، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجلة حسين الشحات، وكان مصطفى شوبير تمكن من التصدي على ركلة جزاء خلال المباراة.

أعرب الفنان المصري هشام جمال عن دهشته وسعادته بتصفيق كابتن محمود الخطيب له ولزملاءه بعدما انتهوا من غناء أغنية «الأهلي القمة»، التي تم تسجيلها احتفالًا بتحقيق النادي الأهلي للنجمة العاشرة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان هشام جمال على إعجاب كابتن محمود الخطيب بأغنية الأهلي القمة.

هشام جمال في حفل تدشين النجمة العاشرة

نشر جمال صورة للخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والتي ظهر بها وهو يصفق لهم بعدما انتهوا من غناء «الأهلي القمة»، وعلق عليها قائلًا: "اتفاجئت لما نزل من على المسرح وعرفت أن الأسطورة كابتن محمود الخطيب وقف يسقفلنا أنا وزمايلي بعد الأغنية.. مبروك النجمة العاشرة".

شارك نخبة من مطربي الفن وعلى رأسهم هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى».