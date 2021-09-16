/650593/فاروق-جعفر-حسين-لبيب-وعد-لاعبي-الزمالك-بالحصول-على-المستحقات-المتأخرة-مع-بداية-أكتوبر-القادم

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه تفاجئ برحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك اليوم، وتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أن الاعلان عن اسم مدرب الزمالك خلال الفترة القادمة سيكون بالتشاور مع لجنة الكرة وباتريس كارتيرون، من أجل اختيار الأفضل والذي يساعد في الادارة الفنية لنادي الزمالك".

وأكمل" أسامة نبيه كان من الجنود التي ساهمت في تحقيق نادي الزمالك بطولة الدوري وكان الانضباط دائم في فريق الكرة، ولكن رحيله له الأسباب الخاصة ويتمنى له التوفيق في المحطة القادمة".

وأردف" لجنة الزمالك كان لها اجتماع مع لاعبي الفريق اليوم وأكدوا لهم أن الأمور المالية يتم تسويتها خلال الأيام القادمة، ويجب على اللاعب الوقوف بجوار نادي الزمالك في هذه الفترة".

واختتم" مع بداية شهر أكتوبر القادم سيكون هناك انفراجه كبيرة في ملف المستحقات الخاصة بلاعبي الفريق، وسيحصل الجميع على المبالغ المالية المستحقة له".

تقدم حسين لبيب باستقالته من اللجنة المعينة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الحملة الجماهيرية عليه بعد التعاقد مع حمدي النقاز المدافع التونسي، وأيضا بعد رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن حسين لبيب مستاء للغاية من الحملة الجماهيرية التي طالته خلال الساعات الأخيرة، وتقدم بالفعل باستقالته لوزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، طالبا الابتعاد عن النادي خلال الفترة الحالية.

وتمكن وزير الشباب والرياضة من حل الأمر بطريقة ودية، وأكد لرئيس الزمالك المؤقت أنه يقوم بدورة على أكمل وجه وذلك بعد شهادة الجميع له خلال الفترة الأخيرة.

وبعد حديث وزير الشباب والرياضة مع حسين لبيب عادت الأمور إلى نصابها وباشر أعماله بشكل طبيعي، وقام بتسجيل حلقة تليفزيونية مع أحمد حسام ميدو، وتذاع على قناة النهار، في برنامج أوضة اللبس.

يسعى فريق بيراميدز خلال الفترة القادمة، تدعيم فريقة بعدد مميز من الصفقات، من أجل تقليل الفوارق الفنية مع أندية القمة، للمنافسة على بطولة الدوري المصري العام القادم.