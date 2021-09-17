جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن المفهوم المصرى لحقوق الإنسان، يقضى على "الفيلم الهابط" لتوظيف هذا الملف سياسيا، مثل ما كان يحدث فى الماضى، مشيرا إلى أن هناك إدارة سياسية تعمل من أجل مصر والمصريين أولا.





وتعليقا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح الطاهرى فى برنامجه "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الإنسان المصرى وضمان كل حقوقه وتوفير كافة الخدمات له. وتابع الكاتب الصحفى، أن مصر حققت إنجازات كثيرة فى الـ 7 سنوات الماضية وكل تلك الإنجازات تضمن حقوق الإنسان المصرى. وأشار الطاهرى إلى أن مصر أعلنت مفهومها عن حقوق الإنسان للعالم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأردف: "مشهد مداخلة الرئيس السيسى على التليفزيون المصرى بالأمس لتلبية احتياجات السيدة بوسى سعد التى تعمل فى مجال الحدادة خير دليل على أن مصر ورئيسها حريصون على حقوق الإنسان المصرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى: المفهوم المصرى لحقوق الإنسان يقضى على توظيف هذا الملف سياسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.