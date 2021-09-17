/650594/الادرن-تقيم-حفلا-لاستقبال-المصريين-العابرين-للمملكة-العربية-السعودية-فيديو

شهدت دولة الاردن لقطة عربية إنسانية كبيرة بعد إقامة حفلا للمصريين العابرين المقيمين خمسة عشر يوما بالأردن تمهيدا لدخول المملكة العربية السعودية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأقامت الاردن حفلا ساهرا للمصريين العابرين من خلالها للسعودية بأحد الشواطىء بالعقبة، ذلك الامر الذى أسعد عشرات المئات من المصريين على حسن ضيافة وكرم دولة الاردن شعبا وحكومة ويعكس محبة واخوة الشعبين الشقيقين مصر والاردن منذ مر العصور.

الادرن تقيم حفلا لاستقبال المصريين العابرين للمملكة العربية السعودية.. فيديو

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية غلق جميع منافذها البرية والجوية والبحرية مع عدة دول ومن بينهم جمهورية مصر العربية بسبب أزمة كورونا ولا يحق دخول المملكة الإ لمن حصل على جرعتين داخل المملكة العربية السعودية أو الإقامة لمدة اربعه عشر يوما بإحدى الدول المتاح السفر منها مباشرة مع المملكة العربية السعودية كالأمارات والبحرين والأردن.

وتوجه المصريين عودة إلى عملهم بالمملكة العربية السعودية إلى دولة الاردن للإقامة بها اربعه عشر يوما ثم دخول المملكة العربية السعودية