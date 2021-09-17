/650595/حسين-لبيب-ردا-على-عودة-حمدي-النقاز-عادي-مش-أول-هارب-يرجح-نادي-الزمالك-وقائمة-الهاربين-بها-العديد-من-اللاعبين-والمدربين

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أنه حزين بسبب الحملة الجماهيرية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة من اليوم، والمطالبة برحيلة عن رئاسة النادي قبل عمل الانتخابات.

وأضاف لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك" لقد شارك الزمالك خلال 8 بطولات منذ تولي اللجنة المهمة، وتمكنا من تحقيق 6 بطولات، فكيف نكون قد فشلنا ونحن حققنا عدد كبير من البطولات، ويجب أن تنظر الجماهير إلى الإيجابيات أولا".

وتابع" هناك حملة من الاعلام ضد نادي الزمالك من أجل إسقاطه وهذا لن يحدث مطلقا لأننا نبحث عن مصلحة النادي دون التفكير في المصلحة الشخصية ، ونجح الاعلام في اشتعال الأزمة بين الجماهير وإدارة النادي حول أزمة حمدي النقاز لاعب الفريق الجديد".

وتابع" حمدي النقاز لم يكن الأول الذي عاد من الهروب إلى نادي الزمالك، فهناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين عادوا إلى الفريق بعد الهروب، ولكن الحملة قائمة على النقاز فقط، واللاعب تم تسوية الأمور المالية معه حتى لا نتعرض إلى الايقاف".

واختتم" نادي الزمالك مديون حتى الأن بمبلغ 17 مليون يورو، ونحاول دائما تقليل هذا المبلغ، ولا ينظر أحد لنا بأننا نفعل أي شئ لنادي الزمالك، ونجحنا بالأمس تحويل مبلغ 300 ألف دولار للاعب أتشيمبونج حتى لا نتعرض للإيقاف، وأتمنى أن يسود الهدوء داخل الفريق خلال الفترة القادمة".

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه تفاجئ برحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك اليوم، وتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أن الاعلان عن اسم مدرب الزمالك خلال الفترة القادمة سيكون بالتشاور مع لجنة الكرة وباتريس كارتيرون، من أجل اختيار الأفضل والذي يساعد في الادارة الفنية لنادي الزمالك".

وأكمل" أسامة نبيه كان من الجنود التي ساهمت في تحقيق نادي الزمالك بطولة الدوري وكان الانضباط دائم في فريق الكرة، ولكن رحيله له الأسباب الخاصة ويتمنى له التوفيق في المحطة القادمة".

وأردف" لجنة الزمالك كان لها اجتماع مع لاعبي الفريق اليوم وأكدوا لهم أن الأمور المالية يتم تسويتها خلال الأيام القادمة، ويجب على اللاعب الوقوف بجوار نادي الزمالك في هذه الفترة".

واختتم" مع بداية شهر أكتوبر القادم سيكون هناك انفراجه كبيرة في ملف المستحقات الخاصة بلاعبي الفريق، وسيحصل الجميع على المبالغ المالية المستحقة له".