رئيس مكافحة كورونا : الحصول على لقاحات كورونا طوق نجاة

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر": أن بعض الناس يرفضون الحصول على اللقاحات، وفى الوقت نفسه عندما يحاول السفر لأى دولة أوروبية يضطر لأخذ اللقاح.
وأضاف، "لابد من كسر دورة حياة الفيروس، وهو لا ينشط إلا داخل الإنسان، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحصول على اللقاح وتكوين مناعة تواجهه ".
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