آخر اليوم .. التعديلات المتعلقة بالسرعات المقررة على الطرق والمحاور

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر اليوم" المذاع على الراديو 9090، اليوم الخميس، إنه فيما يخص تقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع محور الضبعة، وكذلك مع طريق الإسماعيلية الزراعى، تم تحديد السرعة لجميع السيارات الملاكى والأجرة لتكون 120 كيلومترا فى الساعة، ولمركبات النقل 80 كيلومترا، والمقطورة 70 كيلومترا فى الساعة، أما الدراجات النارية 100 كيلومتر فى الساعة.

وفى منطقة تبدأ من عزبة الوالدة حتى طريق الأوتوستراد، حتى منطقة النيل داخل الدائرى الأوسطى، تم تحديد السرعة لجميع أنواع السيارات الملاكى لتكون 70 كيلومترا فى الساعة، ولغير ذلك من السيارات 50 كيلومترا فى الساعة.

وأوضح محمد صابر أن محور بنها الحر تم تحديد السرعة فيه لـ السيارات الملاكى لـ 120 كيلومترا فى الساعة، وسيارات نقل الركاب 100 كيلومتر فى الساعة، أما مركبات النقل الثقيل 80 كيلومترا فى الساعة، والمقطورة 70 كيلومترا فى الساعة.

وأضاف أن الأماكن المأهولة بالسكان لن تزيد فيها السرعة عن 60 كيلومترًا فى الساعة، وغير المأهولة 80 كيلومترًا فى الساعة.