فيديو .. قصة حاصلة على الدكتوراه فى الآثار بعد دراستها بفصول محو الأمية

جدة - نرمين السيد - وقالت صالح، خلال استضافتها فى برنامج "دى إم سى "، إنها تنتمى لقبيلة من قبائل الفيوم، وعائلتها لا يهتمون بتعليم البنات نظرًا لبعد المدارس وعدم إرهاق البنات من أجل الدراسة، لذلك كانوا يعلمون الأولاد فقط.
وأضافت: "تحدثت مع والدى كثيرًا لتعلم القراءة والكتابة فوافق، والفصل كان بجوار المنزل ساعتين بعد العصر، وخلال أول 3 شهور أتقنت القراءة والكتابة وحصلت على شهادة محو الأمية عام 1999.
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