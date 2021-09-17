حق الوطن والمشاركة فى بنائه .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة أن الحفاظ على الوطن والمشاركة فى بنائه واجب شرعى ووطنى، والوطن لكل أبنائه وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا.