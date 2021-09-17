الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم : حار نهار وعظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والطقس لطيف ليلا على شمال الجمهورية، مائل للبرودة على مرتفعات جنوب سيناء، معتدل على وسط وجنوب الجمهورية.





كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال ووسط الجمهورية إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من المسجلة. ويتوقع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء. أما بالنسبة لحركة الرياح تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، يصحبها هبات نشطة على مناطق من شمال ووسط الجمهورية ، يزداد نشاطها على منطقة خليج السويس و شمال البحر الأحمر مع هبات قوية. كما تتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال الجمهورية . وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم : القاهرة 34/22 الإسكندرية 30/24 مرسى مطروح 29/25 السلوم 29/23 دمياط 30/22 بورسعيد 29/25 العريش 29/23 الزقازيق 34/20 طنطا 33/21 شبين الكوم 33/21 بنها 34/21 المنصورة 33/20 كفر الشيخ 32/21 دمنهور 32/21 المحلة الكبرى 33/21 العاشر من رمضان 33/22 الإسماعيلية 33/22 السويس 32/24 الفيوم 34/21 بنى سويف 33/22 المنيا 33/22 أسيوط 33/22 سوهاج 33/23 قنا 36/25 الأقصر 35/25 أسوان 36/25 رأس سدر 31/23 شرم الشيخ 33/27 سانت كاترين 26/14 الغردقة 32/26 مرسى علم 34/26 شلاتين 35/26 أبورماد 34/28 حلايب 34/27 رأس حدربة 34/27

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