الأوقاف : توزيع 15 طن لحوم أضاحى اليوم بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم اليوم الجمعة توزيع 15 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات شمال سيناء- المنيا-الدقهلية- جنوب سيناء- الوادى الجديد، بواقع 4 أطنان لمحافظتى شمال سيناء- المنيا و3 أطنان لمحافظة الدقهلية و2 طن لمحافظتى جنوب سيناء- الوادى الجديد، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.





ووصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 850 طنًّا من اللحوم بمحافظات لقاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا فى خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم. وشددد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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