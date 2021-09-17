فيديو.. دورات تدريبية لواعظات وأئمة مصر والسودان لمواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - كان وزير الأوقاف افتتح أمس الخميس دورة تدريبية لواعظات وأئمة مصر والسودان، قال فيها: "معركتنا مع الإرهاب والتطرف الفكرى لم تنته بعد، وتستخدم الجماعات المتطرفة أدوات حروب الجيل الرابع، خصوصًا المسلحة منها التى تتخذ من استحلال الدماء والأموال منهجًا أيديولوجيًّا وواقعيًّا تتقوت منه أو عليـه.. وفى سبيل تحقيق أهدافها وأهداف من يدعمها ويمولها عمدت الجماعات المتطرفة إلى المغالطة للنصوص تارةً، واجتزائها من سياقها تارةً، وتحريف الكلم عن مواضعه تارةً أخرى".

وأضاف وزير الأوقاف أن جماعات التطرف الدينى لعبت على عواطف الشباب من خلال مصطلحات زائفة، ظاهرها فيه شحذ الهمم وباطنها من قبله الفساد والإفساد والضلال والبهتان، ومن الألفاظ التى حمَّلها المتطرفون ما لا تحتمل "الجاهلية".

وأكد أن كل التنظيمات المتطرفة خصوصًا المتدثرة منها بغطاء الدين هى خطر داهم على الدين والدولة ، وأن الصحوة الحقيقية تتطلب منا التفرقة بوضوح بين الثابت والمتغير، والنظر بعين الاعتبار فى مستجدات العصر ومتطلباته، ومراعاة ما يقتضيه فقه الواقع، وفقه الأولويات، وفقه المتاح، فى ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

وأشار إلى أن أهمية الدورات التدريبية يتمثل فى نشر أفكار سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التواصل الفكرى وتجديد الخطاب الدينى، موضحًا أن الهدف من الدورة التدريبية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان هو التعرف على تجربة الطرفين والمعايشة بين الأئمة والوعاظ والواعظات، فضلاً عن الجوانب العلمية، وتستهدف تعميق الفكر والخبرات.

وأعلن أن هناك قافلة أئمة من مصر ستتوجه الى السودان وستكون هناك قوافل علمية مشتركة ومشاركات فى الخرطوم فى أكتوبر المقبل وسيتم إعلان مبادرة الوعى الأسبوع المقبل خلال فعاليات الدورة التدريبية بالمشاركة مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى للإعلام.