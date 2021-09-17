القمة المصرية البحرينية واستقبال رئيس الحكومة الليبية يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "القمة المصرية ــ البحرينية تبحث التطورات الإقليمية.. السيسى: وحدة الصف العربى لمواجهة التحديات.. وحمد: ندعم مصر والسودان فى «سد النهضة»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل أمس بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم عقد مباحثات قمة موسعة بحضور وفدى البلدين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى رحب بالعاهل البحرينى فى بلده الثانى مصر، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع البحرين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التنسيق الحثيث تجاه التطورات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربى والإسلامى المشترك، فى مواجهة التحديات الإقليمية.

وشهدت القمة استعراض آخر تطورات قضية سد النهضة، فى ضوء البيان الرئاسى الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن السد، حيث جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائى فى نهر النيل، فضلا عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم وعادل وشامل، بشأن ملء وتشغيل السد.

وشهد اللقاء، التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، وتطرقت المباحثات إلى أبرز الملفات على الساحة الإقليمية، خاصةً التطورات الليبية، والأوضاع فى أفغانستان، وجهود التصدى لتداعيات كورونا، وعكست المناقشات تفاهما بين الجانبين، إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وتم التوافق فى هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصرى البحرينى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومى العربى، وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى، خاصةً من خلال التدخلات الخارجية فى الشؤون السيادية لدول المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسى فى هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج، ورفض أى ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السيسى: نرفض التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أن عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا هى الأولوية القصوى لمصر.

وأكد، خلال استقباله عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى، فضلًا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطنى الليبى لحماية مقدرات الشعب الليبى الشقيق وتفعيل إرادته الحرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب بالدبيبة وزيارته إلى مصر للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الليبية المشتركة، وأشاد بمساعى حكومة الدبيبة على المستوى الداخلى لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبى، معربًا عن ثقته فى قدرة الشعب الليبى الشقيق على التغلب على كافة التحديات الآنية التى تواجهه، وصولًا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى كافة أنحاء ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس الحكومة الليبية أكد التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى بالغ الأهمية بقيادة حكيمة من الرئيس فى تثبيت السلم والاستقرار فى ليبيا، وذلك فى ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، ولاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل فى مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى نحو الحياة الآمنة والكريمة.

وتابع أن «دبيبة» أكد فى هذا الإطار التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية- الليبية فى كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضى الليبية.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تسليم 35 ألف عقد تقنين لأراضى الدولة.. إسماعيل: تيسيرات لتصحيح الأوضاع وموجات الإزالة مستمرة"، أكد المهندس شريف إسماعيل، مـسـاعـد رئـيـس الـجـمـهـوريـة للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لـجـنـة استرداد أراضى الدولة، على مواصلة العمل لإنجاز ملف تقنين أراضى الدولة، والتيسير على المواطنين سـواء فى معايير التسعير أو فترات السداد ومراعاة البعد الاجتماعى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واسـتـعـرض اسـمـاعـيـل، نتائج عـمـلـيـات الـتـقـنـين، خـلال الفترة الماضية، والتى أسفرت عن تسليم 35 ألـف عـقـد تقنين، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.

وأوضح إسماعيل، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الـدولـة، حريصة على تكثيف العمل وتقديم كافة سبل التيسير لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقا للقانون وحماية لمصالحهم وحقوقهم، وفى الوقت نفسه حق الدولة.

وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية، الذى تم إعداده بالتنسيق مع المنظومة الإلكترونية للجنة، أن كل مواطن يتم إبلاغه بما تم من إجراءات بخصوص طلب التقنين، سواء من تم استبعاد طلباتهم لأسبـاب قـانـونـيـة، وذلك ليتمكنوا من تقديم التظلم، أو من لم يستكملوا المستندات المطلوبة، حتى يقوموا باستكمالها، حيث كشفت عمليات الفحص لـ 124 ألف طلب، حتى الآن، عن وجـود 7 آلاف طلب غير مدقق للبيانات، وأكثر من 16 ألف طلب غير مستوفى للشروط و 4 آلاف طلب غير صالح للتقنين تماماً لمخالفة الشروط القانونية، بينما ثبت توافر الشروط لـ 82 ألف طلب تم تسليم 35 ألفا منهم عقود التقنين وجار استكمال التعاقد على الباقى. وكشـف الـتـقـريـر عـن وجـود ۷۰ ألف طلب متبق تحت المعاينة، وهو ما شدد رئيس اللجنة على سرعة الانتهاء منه.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان "الصحة تؤكد: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال أى حالات مرضية.. توفير لقاحات كورونا بكل المراكز.. ومخزون كاف من الأدوية"، نفى المركز الإعلامى لمجلس الـوزراء ما انتشر من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجـود عجز فى الأسـرة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ـ فى بيان أمس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز فى الأسرة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ، مشددة على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سـواء على مستوى الأسـرة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعى، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس وفى إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، ثم البدء فى الإنتاج القومى للقاحات وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات«فاكسيرا»، حيث تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات «فاكسيرا ـ سينوفاك» محلياً بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، كما ا يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهى القدرة الانتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً، تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقى لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

من جانبها قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "تعاون «مصرى- ألماني» فى مجال تطوير خدمات السكك الحديدية.. الوزير خلال استقبال وقد دويتشه بان»: تحويل الورش لشركات لزيادة الإنتاج.. وشراكة لتحقيق منظومة الأمن والسلامة"، إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أشاد بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التى تدار بها سكة حديد ألمانيا، مؤكدا تطلعه للتعاون مع الجانب الألمانى خلال الفترة القادمة فى مجال السكك الحديدية والجر الكهربائى.

وقال- خلال استقباله وفد شركة سكك حديد ألمانيا «دويتشه بان»، أمس، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال السكك الحديدية والجر الكهربائى- إن أوجه التعاون تعتمد على تقديم الاستشارات بمجال السكك الحديدية، والمتمثل فى تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشؤون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار، وكذلك التعاون فى تحقيق منظومة الأمن والسلامة لمستخدمى القطارات أو المعدات والـوحـدات المتحركة، بالإضـافـة إلـى الـتـعـاون فـى مـجـال المـوارد البشرية، والمتمثل فى آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفى الخاص به.

وأضاف وزير النقل أن مجالات التعاون المستقبلى مع «دويتشه بان» تشمل التعاون الاستثمـارى مـع القطـاع الخـاص و الـشـركـات العالمية فى عدد من قطاعات السكة الحديد فى مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف الإسهام فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك يسهم فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.

وتابع: «أهـم تلك القطاعات التى يمكن أن تـكـون نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين تتضمن تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها والنهوض بمستوى الجـودة، من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات، وكذلك تحـويـل قـطـاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة»

كما قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "«الضرائب» تلزم ۳۷۳۷ شركة بـ«الفاتورة الإلكترونية» «عبدالقادر»: إتاحة التأكد من التواجد فى المنظومة برقم التسجيل الضريبى": ألزمت مصلحة الضرائب 3737 شـركـة بـالانـضـمـام إلـى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بدءا من 15 ديسمبر المقبل، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.

وقـال رضـا عـبـد الـقـادر، رئيس المـصـلـحـة، فـى بـيـان، أمـس، إن المصلحة تستعد لإتاحة خدمة لتأكد الممولين والمسجلين الذين شملهم القرار من وجودهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص بهم.

وأشـار إلـى أن صـدور الـقـرار يأتى تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (۱۸۸) لسنة 2020، بشأن إلـزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصـدرهـا، والكود المـوحــد الخـاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب، وكذلك التوجيهات بسرعة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبى، إذ تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية بالمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبى، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح عـبـدالـقـادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلـكـتـرونـى، واسـتـخـدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، لافتا إلى أنه يجـب توفير الـبيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الـفـاتـورة الضريبية الإلكترونية بالشـركـة وهـى الاسـم، والـصـفـة، والـرقـم الـقـومـى، ورقـم الـهاتـف، والإيميل الشخصى.



وأضاف أن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها تتضمن تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير، لافتا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات التى لا يتوافر لديها النظام، وفقا للمعايير التى تحددها المصلحة، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت رئيس المصلحة إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الـشـروط والـضـوابـط المشار إليها فى القرار، مؤكدا أن هذه الشركات يمكنها، أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى للرد على كافة الاستفسارات لديها .

فيما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "مصر تتسلم رؤية الكونغو حول استئناف مفاوضات السد الاثيوبى .. وتعد بدراستها"، استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، نظيره الكونغولى كريستوف لوتوندولا الذى كان فى زيارة أمس إلى السودان ناقشت ملف السد الإثيوبى، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، وتناول الوزيران، فى جلسة مباحثات بقصر التحرير، العلاقات المصرية الكونغولية وسبل تعزيزها فى شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويأتى اللقاء فى أعقاب صدور بيان من مجلس الأمن الدولى، مساء أمس، يدعو أطراف أزمة السد الإثيوبى إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى الذى تترأسه حاليًا دولة الكونغو الديمقراطية، وفق جدول زمنى معقول.

وشجع البيان الرئاسى لمجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات فى إطار المسار التفاوضى الذى يقوده رئيس الاتحاد الأفريقى ممثلا فى دولة الكونغو الديمقراطية، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار زمنى معقول، وفق بيان من وزارة الخارجية المصرية.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بين وزير الخارجية ونظيره الكونغولى، أكد «شكرى» ثقته فى حكمة الرئيس الكونغولى وقدرته على التواصل إلى اتفاق ملزم من شأنه حل أزمة السد الإثيوبى، ولفت وزير الخارجية إلى أن البيان الرئاسى لمجلس الأمن ركز على عنصر الوقت وأن يكون هناك عمل بشكل سريع للتوصل إلى اتفاق.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر تلقت رؤية الرئاسة الكونغولية بشأن استئناف الماوضات، مؤكدًا أن الرؤية ستخضع للدراسة المعمقة من قبل القاهرة.