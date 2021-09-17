اليوم.. افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - تتضمن فعاليات الافتتاح تقديم مجموعة متنوعة من العروض الرياضية و"ماراثون" للدراجات، صباح اليوم، بداية من تقاطع محور شينزو آبى مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتى تقاطع المحور مع كوبرى مصطفى النحاس بطول 6 كيلو مترات.

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