الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.
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