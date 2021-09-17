صور.. افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الافتتاح الرسمى لمسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك» التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية والذى شارك فيه 500 دراجة عادية و50 دراجة نارية للشباب.





وأكد محافظ القاهرة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص دوما على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التى من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سبل النجاح أمام القطاع الرياضى فضلا عن تقديم كل أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق النجاح للرياضة المصرية وتقدمها فى المحافل الدولية.

ويتم توفير هذا المسار الآمن بشكل ثابت كل يوم جمعة لمدة 4 ساعات ويبلغ طوله 6 كيلو متر بداية من تقاطع محور شينزو آبى مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتى تقاطع المحور مع كوبرى مصطفى النحاس.

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