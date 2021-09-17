وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تتلون كالحرباء.. وكذبهم صار مفضوحا

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مقالا له بعنوان "تزييف الحقائق" وتناول فيه أسلوب وسياسة الجماعات الإرهابية فى تزوير التاريخ والحقائق وتحريف الدين لتضليل الناس وإبعاده عن المنهج الإسلامى الوسطى الصحيح.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى مقاله:

لقد دأبت الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومن يدورون فى فلكها على تحريف الدين، ولى أعناق النصوص، ومحاولة طمس الحقائق، وتزوير التاريخ، ودفنهم ماضيهم الدموى الأسود ما وسعهم ذلك، يتلونون كالحرباء، ويبدلون جلودهم كالثعابين، غير أن أمرهم قد صار مكشوفا وكذبهم بينا مفضوحا،"ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" (رواه البخارى).

وأضاف أن أخطر منطقة ينبغى عدم العبث بها أو المساس بقيمها هى منطقة الدين، فإن المتاجرة بالدين لحصد مكاسب دنيوية تكون وبالا على أصحابها فى الدنيا والآخرة، لأن من يفعل ذلك يدخل فى حرب مع الله تعالى، وهى حرب معلومة النتائج مدمرة لمن يلقى بنفسه فى أتونها، حيث يقول الحق سبحانه: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون} (الأنبياء: 18).

وأوضح أن تحريف الجماعات المتطرفة لبعض النصوص باجتزائها واقتطاعها من سياقها بما ينحرف بها عن غاياتها الشرعية واعتبار ذلك تقيـة، مع احتراف الافتراء المتعمــد على الأشخاص والهيئات والمؤسسات، جريمة كبرى فى حق الدين والإنسانية، فالغاية عند هذه الجماعات تبرر الوسيلة - أى وسيلة كانت - فلا تحرج لديهم من استخدام الوسائل مهما كانت مخالفتها للشريعة طالما أنها من الممكن أن تكون خطوة فى سبيل تحقيق أغراضهم الدنيوية والسلطوية، أما بث الشائعات وترويجها فهو الشغل الشاغل لكتائبهم الإلكترونية وأبواقهم الإعلامية المأجورة، ولو أن شباب هذه الجماعات المخدوع المغيب تأمل - ولو للحظة واحدة واعية - أين ما يفعلونه من كتاب ربنا (عز وجل) وسنة نبينا (صلى الله عليه وسلم)؟ لربما راجع كثير منهم نفسه، واكتشف حقيقة هذه الجماعات الإرهابية الضآلة!

وتابع: "ألم يعلموا أن كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، وأن الإسلام حثنا على التبين من الأقوال؟!، فقال الحق سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات: 6).

وأشار إلى أن الإسلام حثنا على التحلى بالصدق، حيث يقول نبينا (صلى الله علـيه وسلـم): "عليكـم بالصـدق، ‌فإن الصدق يهدى ‌إلى ‌البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" (رواه البخارى)، فما بالكم بمن يتعمد الكذب والافتراء حتى يستحلهما، وحتى يكونا له سجية وخليقة ثابتة أشبه بالطبع منها بالتطبع؟!

وأكد أن أعداء الإسلام لو بذلوا كل ما فى وسعهم ومكنتهم لتشويه دين الله (عز وجل) ما بلغوا معشار ما فعلته هذه الجماعات الإرهابية الضآلة المضلة أو نصف هذا المعشار من تشويه لدين الله (عز وجل) وصد عن سبيله وإضرار بشريعته السمحة الغراء، مما يتطلب من العلماء والمثقفين والغيورين على دينهم ووطنهم التكاتف والتعاضد لكشف حقيقة هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتفويت الفرصة على من يستخدمونها شوكة فى ظهر أوطانها وحربة فى قلب ديننا السمح.