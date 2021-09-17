CNN تشيد ببناء مصر خط سكة حديد عالى السرعة بـ4.5 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أبرزت شبكة "سى إن إن" الأمريكية جهود مصر التنموية فى مجال السكك الحديدية، خصوصا مشروع القطار المكهرب فى مصر، مشيرة إلى أن مصر ستبنى خط سكة حديد عالى السرعة بقيمة 4.5 مليار دولار، وسيتمكن من خلاله الركاب والبضائع قريبا من السفر عبر الصحراء، ولأول مرة فى البلاد.





وأوضحت "CNN" أن خط السكك الحديدية الرئيسى عالى السرعة والمكهرب القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة المحيطة بها.

وذكرت "CNN" أن شركة Siemens Mobility الألمانية وقعت عقدا مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق (NAT) فى وقت سابق من هذا الشهر لبناء 660 كيلومترا مبدئيا من الشبكة المخطط لها والبالغ طولها 1800 كيلومتر، وإنشاء ما يشابه قناة السويس على القضبان، مشيرة إلى أن الخط الأول مدينتى العين السخنة على البحر الأحمر بمرسى مطروح والإسكندرية على البحر المتوسط، ووفقا للشركة، سيتم تشغيل القسم الأول من هذا الخط فى عام 2023.

Siemens، التى تشارك فى المشروع مع Orascom Construction S.A.E وشركة المقاولون العرب تقول إن إجمالى العقد تبلغ قيمته حوالى 4.5 مليار دولار، تبلغ حصتها حوالى 3 مليارات دولار.

ويبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة، وتضاعف منذ عام 1980، ولتلبية هذا النمو، يتناسب القطار السريع مع مجموعة أوسع من الإنفاق على البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك عاصمتها الجديدة على بعد 30 ميلا شرق القاهرة.

وقال ميشيل بيتر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز موبيليتى لشبكة CNN: "سيختصر القطار أوقات السفر وسيجعل من السكك الحديدية الخيار الأكثر فعالية للسفر".



ووفقا لشركة Siemens، سينقل الخط أكثر من 30 مليون شخص سنويا وسيخفض وقت السفر بنسبة تصل إلى 50%، مع زيادة سعة الشحن أيضا بنسبة 15%.

وقال وزير النقل كامل الوزير فى بيان إن القطار فائق السرعة سيعزز البنية التحتية للمناطق التى يمر بها ويساعد فى تحقيق الزحف العمرانى.

وتقول شركة Siemens Mobility إنها ستوفر التقنيات الأساسية - القطارات عالية السرعة وقطارات الركاب والبنية التحتية للسكك الحديدية - بينما ستقوم NAT ببناء الهيكل المدنى، مثل الأنفاق والجسور، ولاستكمال المشروع، تقول سيمنز إنه سيتم توفير 15.000 فرصة عمل محلية.

ويقول بيتر: "يجب الانتهاء فى حدود عام 2027"، "لدينا خبرة جيدة فى تنفيذ هذه الأنواع من المشاريع الضخمة"، بالإضافة إلى ذلك، تقول شركة سيمنز إن النظام المكهرب سيخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70%، مقارنة بالانبعاثات الحالية من السيارات والحافلات.

وأضاف بيتر، أن شركة سيمنس ستوقع عقودا لبناء الخطين التاليين فى الشبكة لربط منطقة القاهرة الكبرى بأسوان والأقصر عبر الغردقة بسفاجا، موضحا أن هذا الخط الأول ليس سوى جزء من كل، مشيرا إلى أنه من المنتظر التوقيع قريبا جدا.