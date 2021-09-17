صور.. وزارة الشباب: قوافل «بداية حلم» تصل جنوب سيناء والمنيا

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للجامعات تنفيذ قوافل مسابقة "بداية حلم" بمركز شباب الساحل بجنوب سيناء وبمديرية الشباب والرياضة بالساحل بمحافظة المنيا.





وتضمنت الفعاليات تدريب بعنوان "المبادرات وريادة الأعمال المجتمعية" وكيفية التقديم للمسابقة، إذ بدأ التدريب بتعريف المبادرات وأهميتها للمجتمع وأنواعها ومراحلها من الفكرة وتكوين فريق العمل وحل المشاكل وخطة التنفيذ والتقييم والمتابعة وتطرقت المدربة لريادة الأعمال المجتمعية واهميتها واهم ما وسط تفاعل الشباب والفتيات وانتهت الندوة بأسئلة المشاركين.



وتعد مسابقة بداية حلم أكبر مسابقة للأفكار وأصحاب المبادرات على مستوى الجمهورية بإجمالى جوائز مليون و370 ألف جنيه مصرى للشباب من 18-35 عاما، ويمكن التقديم فيها من خلال الموقع الالكترونى: www.bedayt-helm.com، وآخر موعد للتقديم 23 أكتوبر 2021

شروط المسابقة

أن يكون عدد افراد الفريق من 3 أفراد إلى 5 أفراد، المرحلة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35 سنة للاستشاره، كل فريق يشارك فيه الإناث والذكر، لا يسمح لصاحب المبادرة أو افراد فريق العمل الدخول أو التسجيل أكثر من مبادرة، يشترط أن تكون المبادرة ذات عائد مجتمعى وترتبط بأحد اهداف رؤية مصر 2030.



وتنقسم مجالات المسابقة إلى مسارين رئيسيين أولهما دعم أفكار المبادرات الناشئة، بهدف التركيز على تمكين الشباب المصرى للمشاركة فى تقديم حلول للمشكلات المجتمعية المحيطة للحد منها وتدريب وتثقيف الشباب على اهمية العمل المجتمعى وتنمية مهاراتهم.



والثانى دعم المبادرات القائمة ذلك المسار يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية الموجودة بالفعل ودعمها للوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومساعدتهم للانتشار والتغلب على المشكلات المجتمعية المحيطة بشكل فعال.

وتهدف المسابقة إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب فى البناء المجتمعى، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطنى والمبادرات المجتمعية، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة على الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية "20-30" بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.